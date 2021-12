Gisele Bündchen (41) begeistert ihre Follower mit süßen Familienschnappschüssen. Die Laufstegschönheit gewährt ihren über 18 Millionen Instagram-Fans immer mal wieder Einblicke in ihr Familienleben. Dazu gehören neben Ehemann Tom Brady (44) natürlich auch die beiden gemeinsamen Kinder Benjamin (12) und Vivian Lake (9) sowie Toms Sohn Jack aus einer früheren Beziehung. An den Geburtstagen ihrer beiden Kleinen richtete Gisele im Netz nun süße Worte an ihre Kids.

Auf Instagram teilte die 41-Jährige dieses niedliche Strandfoto, auf dem sie mit Sohnemann Benjamin kuschelt. Dazu richtete sie folgende Worte an den frischgebackenen Zwölfjährigen: "Herzlichen Glückwunsch mein süßer Benny! Du wirst viel zu schnell groß! Ich bin so stolz auf den netten und liebevollen Jungen, der du bist. Ich habe solch ein Glück, deine Mama zu sein. Ich liebe dich so sehr."

Benjamin ist jedoch nicht das einzige Geburtstagskind im Hause Brady. Wenige Tage zuvor feierte auch seine kleine Schwester ihren Ehrentag – und auch da durfte ein passender Post von Mama Gisele nicht fehlen. An Vivians Geburtstag teilte der ehemalige Victoria's Secret-Engel ebenfalls einige Bilder vom Strand. "Herzlichen Glückwunsch mein kleiner Sonnenschein! Wie viel Glück ich habe, deine Mama zu sein. Du erhellst jeden Tag! Ich liebe dich so sehr", heißt es in Giseles Post.

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihren Kindern im Mai 2021

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady, 2017

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern und Ehefrau Gisele Bündchen

