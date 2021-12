Damit haben die Fans von Kim Kardashian (41) sicherlich nicht gerechnet! Die Unternehmerin hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Fashion-Szene gemacht. Mit ihren extravaganten Stylings polarisierte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin immer wieder, ob im heißen Urlaubsoutfit oder gruseligen Met-Gala-Look. Für ihr Wirken in der Branche wurde Kim nun mit einem Preis geehrt – und dankte in ihrer Rede doch glatt ihrem Ex Kanye West (44)!

Am Dienstagabend fanden in Los Angeles die People's Choice Awards statt. Die vierfache Mutter wurde dort in der Kategorie Fashion Icon ausgezeichnet und hielt eine doch sehr überraschende Ansprache, wie The Sun berichtet: "Ich danke Kanye, dass er mich in die Modewelt eingeführt hat. Ich habe mich in die Modewelt verliebt und bin von so vielen Menschen inspiriert!" Unerwartete Worte, die Kim dort an den Rapper richtete – immerhin reichten die beiden erst im Frühjahr die Scheidung ein!

Kanye dürfte sich über die liebe Ansprache seiner Ex gefreut haben – im Gegensatz zu Pete Davidson (28)! Seit einigen Wochen ist der Comedian nämlich der neue Mann an der Seite der Fashionista. Die beiden sollen sogar die anstehenden Feiertage gemeinsam verbringen wollen.

