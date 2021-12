Lena Gercke (33) zeigt sich von ihrer Schokoladenseite. Im vergangenen Juli wurden die Fernsehmoderatorin und ihr Liebster Dustin Schöne (36) zum ersten Mal Eltern. Seitdem hält die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ihre Community regelmäßig über die Entwicklung ihres Töchterchens auf dem Laufenden. Doch anstatt mit neuen Einblicken in ihren Mama-Alltag erfreute die Blondine ihre Community nun mit einem heißen Schnappschuss von sich. Oben ohne posierte Lena vor dem Spiegel.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige nun das Selfie, mit dem sie ihren Followern den Kopf verdrehte. Im Halbdunkeln posierte das Model mit freiem Oberkörper vor dem Spiegel. Ihre Brüste bedeckte die Mama dabei gekonnt mit einem Arm. Auch das Gesicht der The Voice of Germany-Moderatorin war nicht zu erkennen, denn das verdeckte Lena mit ihrem Handy. "Ich lebe seit Tagen nur in meiner Jogginghose", kommentierte Lena den heißen Schnappschuss von sich humorvoll.

In den Kommentaren zeigten sich anschließend viele User begeistert von dem Bild der gebürtigen Marburgerin. "Traumfrau", "Laut Karl Lagerfeld hast du die Kontrolle über dein Leben verloren" oder "Sieht fantastisch aus", lauteten nur einige Nachrichten der entzückten Follower. Offenbar fand auch Lenas Liebster Gefallen an der sexy Aufnahme seiner Freundin, denn unter dem Post hinterließ Dustin einen Flammen-Emoji.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2021

Instagram / lenagercke Lena Gercke im November 2021

Instagram / lenagercke Lena Gercke im November 2021

