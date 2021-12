Für Laura Müller (21) gab es jetzt erneut allen Grund zur Freude! Auch in diesem Jahr schenkte Michael Wendler (49) seiner Frau wieder einen selbst gemachten Adventskalender – und der hat es wie gewohnt so richtig in sich: Die einstige Let's Dance-Kandidatin findet Tag für Tag nicht etwa Schokolade hinter den Türchen – stattdessen darf sie sich über Luxusaccessoires, teuren Schmuck und Co. freuen. Jetzt öffnete Laura das neunte Türchen ihres Adventskalenders – und dahinter verbarg sich ein...

...Strickpullover! Auf ihrer OnlyFans-Seite packte Laura jetzt feierlich das neunte Päckchen aus und zog einen grauen Pullover heraus: Neben dem Stehkragen fällt das Oberteil auch durch farblich abgesetzte Ärmel und auffällige Fell-Applikationen an den Bündchen auf. Wie teuer das Geschenk des Wendlers an seine Liebste war, ist unklar: In dem kurzen Clip ist die Marke des Kleidungsstücks nämlich nicht zu erkennen.

Garantiert hat der Wendler aber auch bei dem Strickpullover aus Päckchen Nummer neun keine Kosten und Mühen gescheut! In den vorherigen Kartons steckten nämlich unter anderem folgende kostspielige Geschenke: Neben einem Range Rover Westminster für rund 120.000 Euro bekam Laura unter anderem auch eine Kette von Tiffany & Co., die ungefähr 2.000 Euro kostet.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller mit ihrem Hund im September 2021

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de