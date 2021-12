Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) schweben auf Wolke sieben! Nachdem die Beziehung der beiden Hollywood-Größen Anfang der 2000er-Jahre gescheitert war, gaben sie ihrer Liebe im Sommer dieses Jahres eine zweite Chance. Nachdem der Filmregisseur Ende August sogar schon Diamantringe anschaute, spekulieren die Fans, wann bei dem Duo die Hochzeitsglocken läuten werden. Angeblich will Ben schon ganz bald vor Jennifer auf die Knie fallen.

Wie eine Quelle nun gegenüber US Weekly verraten haben soll, will der Oscar-Preisträger zum Fest der Liebe ihre große Patchwork-Familie zusammenbringen. In einer harmonischen Atmosphäre will er seiner Herzdame dann offenbar einen Antrag unter dem Weihnachtsbaum machen. "Sie werden sich sehr bald verloben", versicherte der Bekannte des Paares dem Magazin. Zudem wollen die zwei nun besonders viel Zeit mit ihren Liebsten verbringen, "damit sich alle bezüglich der anstehenden Hochzeit gut fühlen", gab der Insider anschließend bekannt.

Zu dem gemeinsamen Weihnachtsfest soll der 49-Jährige neben der "Jenny From The Block"-Interpretin auch angeblich ihre beiden Kinder Emme (13) und Max (13) sowie seine drei Kinder Violet (16), Seraphina (12) und Samuel (9) eingeladen haben. Selbst seine Ex-Frau Jennifer Garner (49) und deren neuen Freund John Miller will Ben offenbar bei seiner romantischen Verlobung mit dabei haben. Das Paar sollen nämlich ebenfalls eine Einladung erhalten haben, mit den Kindern des Unternehmers an der Feier teilzunehmen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Last Duel" in New York, 2021

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021 in New York City

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

