Devon Windsor (27) schwebt immer noch im Babyglück! Im März dieses Jahres hatte die "Model Squad"-Darstellerin überraschend bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Jonathan Barbara zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor knapp drei Monaten war es dann endlich so weit und der einstige Victoria's Secret-Engel durfte seine Tochter Enzo Elodie Barbara in den Armen halten. Jetzt flashte Devon ihre Follower mit ihrem umwerfenden After-Baby-Body.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die frischgebackene Mutter nun eine Reihe an Aufnahmen, auf denen sie in einem knappen Bikini aus ihrer eigenen Modelinie posierte. Dabei präsentierte die Blondine ihre Traumfigur. Nur drei Monate nach der Entbindung sah Devon schon wieder rank und schlank aus und schien sich in ihrem Körper sichtlich wohlzufühlen. Offenbar befand sich die 27-Jährige zudem auf einem kleinen Abenteuer, denn sie kommentierte ihren Post mit nur einem Wort: "Er­kun­dung". In ihrer Story teilte Devon im Anschluss zwei weitere Eindrücke des Strandtages. In einem kurzen Clip hielt sie ihr Baby auf dem Arm und in dem anderen Video posierte sie vor dem Spiegel.

In den Kommentaren unter dem Beitrag konnten die rund 2,9 Millionen Abonnenten des Models fast gar nicht fassen, dass die Geburt ihres Babys erst wenige Monate zurücklag. So bekam Devon für ihren hammermäßigen After-Baby-Body jede Menge Komplimente. "Du bist wunderschön", "Unglaubliche Ausstrahlung" oder "Du Schönheit", lauteten nur einige Nachrichten der begeisterten Fans.

Instagram / devwindsor Devon Windsor im Dezember 2021

Instagram / devwindsor Devon Windsor im Dezember 2021

Instagram / devwindsor Devon Windsor, Jonathan Barbara und ihre Tochter Enzo Elodie Barbara im November 2021

