Die Baldwins lassen sich das Weihnachtsfest nicht vermiesen. Alec Baldwin (63) und seine Familie durchleben gerade eine schwere Zeit: Nachdem sich am Filmset von "Rust" versehentlich eine Kugel gelöst und die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich getroffen hat, plagen den Schauspieler physische Probleme. Zuletzt tauchten Fotos auf, auf denen Alec müde und erschöpft aussieht. Sein einziger Halt: seine Frau Hilaria (37) und die Kinder. Genau für sie gibt sich der Filmstar besonders stark und versucht wohl trotz allem, die Adventszeit mit ihnen zu genießen.

In ihrer Instagram-Story teilte Hilaria jetzt ein paar Eindrücke vom diesjährigen Weihnachtsbaum-Kauf. Das Ehepaar und seine sechs gemeinsamen Kinder sind auf dem Foto alle zu sehen – und posieren vor der gerade erstandenen Tanne. Sogar Alec bringt auf dem weihnachtlichen Bild ein Lächeln über die Lippen. Seit seinem emotionalen Interview vor ein paar Tagen handelt es sich um die erste Aufnahme, auf der der 63-Jährige von all seinen Liebsten umringt ist. In ein paar weiteren Sequenzen ist der stolze Daddy sogar zu sehen, wie er einen seiner Söhne auf den Schultern trägt und den Kinderwagen mit den zwei jüngsten Familienmitgliedern schiebt.

Die Hollywood-Bekanntheit hatte schon betont, wie wichtig die Familie nach dem Set-Unglück gewesen sei. "Egal, was mit mir passiert. Egal, was ich durchleide. Ob ich etwas gewinne oder verliere – egal was. Niemand kann mir die Freude und die Liebe nehmen, die du mir gegeben hast, Hilaria", betonte Alec auf Social Media. Seine Familie habe ihm einen Grund zum Leben gegeben.

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin mit vier seiner Kinder

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin, Schauspieler

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin bei der American Museum of Natural History Gala 2019

