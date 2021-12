Was für eine süße Geste! Romina Palm (22) und Stefano Zarrella (31) geben sich im Netz stets nahbar für ihre Fans. Die Germany's next Topmodel-Finalistin dieses Jahres gab gerade erst öffentlich zu, dass sie und der Social-Media-Koch ihre Beziehung wegen ihres jeweiligen Erfolges zwischenzeitlich vergessen hätten. Inzwischen ist bei dem verlobten Paar aber wieder alles harmonisch. So harmonisch, dass Romina ihren Liebsten nun mit einer Dinner-Party überraschte.

Zu Stefanos 31. Geburtstag überlegte sich die rothaarige Schönheit etwas Besonderes. Romina organisierte ein Zusammentreffen der Familie und Freunde ihres Partners – und Stefano bekam rein gar nichts davon mit. Umso überraschter war der Food-Influencer, als er in einem Restaurant angekommen, dort seine Eltern und gute Freunde wie Musiker Pietro Lombardi (29), Ex-Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger (27) oder auch YouTuber Twenty4tim antraf.

Romina erklärte allerdings, dass ihr eigentlicher Plan eine richtige Überraschungsfeier vorgesehen habe – vor allem deshalb, weil sie bei Stefanos 30. Geburtstag im Jahr 2020 aufgrund von Dreharbeiten nicht dabei sein konnte. Außerdem habe ihr Liebster wegen der damaligen Gesundheitslage nicht feiern können. Da die Gesundheitskrise jedoch andauert, war auch in diesem Jahr "nur" ein Restaurantbesuch möglich.

Instagram / rominapalme Romina Palm, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Pietro Lombardi, Mai 2019

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im Juni 2021

