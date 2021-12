Bei Ant Anstead (42) sind die Weihnachtsvorbereitungen bereits in vollem Gange! Der britische Moderator und sein jüngster Sohn Hudson London Anstead zählen nämlich ganz offensichtlich schon die Tage bis zu dem großen Familienfest. Das dürfte aber auch kein Wunder sein, immerhin verriet der Freund von US-Schauspielerin Renée Zellweger (52) jüngst, dass er die Feiertage dieses Jahr in Kalifornien verbringt. Jetzt schmückte Ant bereits den Weihnachtsbaum – und zwar gemeinsam mit seinem kleinen Sohn Hudson!

Auf seiner Instagram-Seite teilte Ant jetzt eine ganze Reihe von Fotos, auf denen er gemeinsam mit seinem kleinen Sohnemann den Christbaum dekoriert: Dabei hebt der gebürtige Brite den Zweijährigen beispielsweise in die Luft, damit er auch an die Spitze des Baums kommt. "Der Tempel verwandelt sich so langsam. Erster Schritt – der Baum", betitelte er das Posting und fügte hinzu: "Sorgfältig geschmückt von Hudzo natürlich. Wir lieben Weihnachten."

Im Weihnachtsbaum der Familie Anstead versteckt sich aber auch noch eine süße Liebesbotschaft! In dem Tannenbaum hängt nämlich eine besondere Kugel in Form eines roten Autos, in dem zwei Figuren mit Weihnachtsmützen sitzen – und auf diesen Mützchen stehen die Namen von Ant und Renée. Der Moderator und die Schauspielerin haben ihre Beziehung erst im August öffentlich gemacht.

Ant Anstead, britischer Fernsehmoderator

Ant Ansteads Sohn Hudson im Dezember 2021

Renée Zellweger und Ant Anstead

