Kann Yeliz Kocs (28) Baby etwa schon sprechen? Anfang Oktober ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem On-off-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29), von dem sie zu diesem Zeitpunkt allerdings getrennt war, konnte sie eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Die Kleine entwickelt sich offenbar super – inzwischen gibt sie sogar schon die ersten Sprachlaute von sich. Yeliz ist sich sicher, dass Snow jetzt versuchte, "Mama" zu sagen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 28-Jährige Aufnahmen von Geräuschen ihrer Tochter. Für Yeliz klingen diese nämlich, als würde die kleine Snow immer wieder "Mama" sagen. "Wer hört auch, dass sie Mama sagt?", fragte sie daraufhin ihre Community. Doch diese konnte ihr da offenbar nicht zu hundert Prozent zustimmen. "Viel zu früh dafür. Das sind doch erst ein paar Töne, die sie von sich gibt, was auch völlig normal ist", erklärte ein Nutzer, dessen Nachricht Yeliz in ihrer Story teilte. Das ärgerte die Hannoveranerin wiederum: Sie wisse wohl, dass ein zwei Monate altes Baby nicht sprechen könne, habe sich aber über die Laute amüsiert.

Um sich über die Entwicklung von Babys auszutauschen, hat Yeliz vor ein paar Wochen eine Talk-Runde auf Instagram ins Leben gerufen. Bislang ging es dabei aber noch nicht um die ersten Worte von Kindern. Stattdessen sprachen die 28-Jährige und ihre Follower über wichtige Dinge, die in eine Kliniktasche gehören, und was man nach der Geburt für das Kind zu Hause haben sollte.

Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie im November 2021

Influencerin Yeliz Koc

Yeliz Koc, ihre Tochter Snow Elanie und Hündin Luna

