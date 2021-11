Yeliz Koc (28) möchte ihr Mama-Wissen teilen. Vor Kurzem ist die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht (29), von dem sie zum Zeitpunkt der Geburt bereits getrennt war, durfte sie eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans im Netz fleißig mit Updates aus ihrem Alltag mit der kleinen Snow Elanie auf dem Laufenden. Jetzt möchte Yeliz sogar eine regelmäßige Talkrunde zu dem Thema ins Leben rufen.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 28-Jährige, dass das Interesse ihrer Community an den Themen Schwangerschaft und Leben mit Baby sehr groß sei. "Ich finde es wichtig, über einige Dinge Bescheid zu wissen", ergänzte sie. Deshalb sei sie auf die Idee gekommen, einmal in der Woche einen Mami-Talk zu veranstalten: "Dann poste ich ein Foto und darunter können dann die ganzen Mamis oder die, die das Thema interessant finden oder die, die jetzt gerade schwanger sind oder vorhaben, schwanger zu werden, kommentieren." Das Ganze solle wie ein Blog aufgebaut sein, in dem sie sich dann über Babys und die Schwangerschaft austauschen könnten.

Nur kurz nachdem Yeliz die Austauschrunde angekündigt hatte, startete sie auch schon mit der ersten. Sie veröffentlichte ein Bild, auf dem sie ihre Tochter auf dem Arm hält. In der Kommentarspalte forderte sie alle Interessierten dazu auf, ihre Meinung zu teilen, was in eine Kliniktasche gehöre und was die wichtigsten Dinge für Neugeborene seien.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, ihre Tochter Snow Elanie und Hündin Luna

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc

