Kim Kardashian (41) blickt mit ihren Fans in die Vergangenheit. Heute ist die Reality-TV-Bekanntheit nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch Model und Influencerin mit 268 Millionen Abonnenten auf Instagram. Obwohl ihr Profil meistens professionelle Fotos schmücken, lässt die Beauty auch immer wieder in ihren Alltag mit ihren Kids blicken. Ab und zu postet die 41-Jährige auch ganz besondere Schnappschüsse, so wie jetzt wieder: Sie teilte ein Bild, auf dem sie und ihre Schwester Kourtney Kardashian (42) noch Teenies waren!

Mit "1994 Coolness" betitelte Kim den Schnappschuss mit Kourtney, den sie auf Instagram postete. Auf dem Pic befindet sich das Schwestern-Duo offenbar in einem Bus. Auf dem Foto war Kim gerade einmal 14 Jahre alt, ihre Schwester Kourtney ein Jahr älter. Während die Ex von Kanye West (44) freudestrahlend in die Kamera lächelt, wirkte Kourtney etwas zurückhaltender. Ob sich ihre Vorliebe für Selfies wohl erst mit den Jahren entwickelte, während Kim es schon immer liebte, sich selbst zu inszenieren?

Heute haben Kim und Kourtney eigene Kinder. Und nicht nur die Schwestern selbst, sondern auch ihre Kids verstehen sich offenbar blendend miteinander. Als ihre Töchter Penelope (9) und North (8) einst zusammen tobten, stand für Kourtney fest: "Sie sind schon jetzt so viel cooler als wir, Kim."

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian

Getty Images Khloe, Kim und Kourtney Kardashian im Juli 2007

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, North West, Kourtney Kardashian und Penelope Disick

