Schießt das neue Format Reality Shore schon mit den ersten beiden Folgen den Vogel ab? Seit dem 8. Dezember sind auf JoynPlus die ersten beiden Episoden der neuen Trash-Show mit Schweizer und deutschen TV-Gesichtern wie Jessica Fiorini oder Yasin Mohamed zu sehen. Ein Konzept hat die Sendung nicht: Die Bewohner einer luxuriösen Villa sollen einfach flirten, feiern und im besten Falle fummeln. In der zweiten Ausgabe gab es aber vor allem eines: jede Menge Zoff – dank Kotze, einem unfreiwilligen Rauswurf und einem Granateneinzug!

Yasin und der Kotzreitz

Dass es bei "Reality Shore" Alkohol in Hülle und Fülle für die Kandidaten gibt, dürfte den Zuschauern schon ab der ersten Minute aufgefallen sein. Einer machte am Glas besonders von sich reden: Ex-Temptation Island-Partyanimal Yasin. Der Münchner becherte am ersten Abend schon so viel, dass er Kotzen musste. Hier ein kleiner Kassensturz seiner Verzehrliste: "Ich hatte sechs, sieben Bier, eine halbe Flasche Aperol, zwei Weinflaschen und ein paar Schlucke Ouzo, die bekamen mir nicht so gut", erklärte er am Morgen danach. An dem war es mit den Bäuerchen übrigens noch nicht vorbei: Nach dem Frühstück gönnte sich der Ex von Alicia Costa Pinhero direkt wieder einen Drink – und kotzte daraufhin in den Garten. "Du kannst doch nicht in den Busch kotzen, du Ekelhafter", ärgerte sich Mitbewohnerin Jessy.

Niko und der Rausschmiss

Kandidat Niko war schon in der ersten Episode negativ aufgefallen, als er sich mit seiner Alphatier-Attitüde mit Showkollege Yasin fast prügelte. Doch das war offenbar nicht das einzige Fehlverhalten des Sonnenbrillenfans: Weil er mehrfach sein Mikro abgelegt und sogar eine Kamera abgeklebt hatte, schmiss ihn die Produktion hochkant aus der Villa. Der Krawallkandidat akzeptierte die Entscheidung geknickt und teilte seinen Mitbewohnern anschließend beim Flaschendrehen mit: "Das ist der Zeitpunkt, wo ich gehen muss. Aus der Show, das ist schon abgemacht. Wegen Regelverstoß." Die reagierten übrigens wenig überrascht. Transgirl Jessy war sogar ziemlich erleichtert: "Ich finde es sehr gerechtfertigt, weil wir alle müssen mit den Kameras klar kommen."

Mia und der Zickenkrieg

Kurz nach Nikos Abgang sorgte die "Reality Shore"-Produktion direkt für Nachschub: Die 25-jährige Schweizerin Mia Madisson rauschte in die Villa – da blieb vor allem Yasin regelrecht der Mund offen stehen. "Die Mia ist optisch absolut mein Fall, ich habe die gesehen und gedacht, wow!" Eine schien von dem Neuankömmling allerdings nicht so begeistert gewesen zu sein: Walentina Doronina. Das Ex on the Beach-Sternchen klärte im Sprechzimmer direkt die Fronten: "Yasin ist schon flirty unterwegs, was mich betrifft. Wenn Mia sich auf Yasin einlässt, fänd ich das schon einen Bitch-Move, nicht cool." Blöd nur, dass Mia genau das offenbar vorhat – denn sie zog mit dem Tattoo-Hottie direkt in ein Zimmer.

Joyn Yasin und Niko bei "Reality Shore"

Joyn Yasin und Niko, "Reality Shore" 2021

Frank Fastner / TV NOW Mia Madisson, Kandidatin in der Reality-TV-Show "Paradise Hotel"

Joyn Walentina und Jessy bei "Reality Shore"

