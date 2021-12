Wer erhält die Lizenz zum Töten als Nächstes? Nach insgesamt fünf Filmen stand Daniel Craig (53) für "Keine Zeit zu sterben" zum letzten Mal als britischer Geheimagent James Bond vor der Kamera. Um den Nachfolger ranken sich seither wilde Fan-Theorien und zahlreiche Gerüchte: Unter anderem werden Tom Hardy (44), Henry Cavill (38) oder auch Regé-Jean Page als potenzielle 007-Nachfolger betrachtet. Aber wer wird denn nun eigentlich der neue James Bond? Die Produzentin Barbara Broccoli gab jetzt einige Hinweise...

Gegenüber The Hollywood Reporter machte die Filmemacherin jetzt einige Andeutungen. "Er sollte britisch sein, also britisch kann jede Herkunft oder Hautfarbe bedeuten", erklärte Barbara. Ob die 61-Jährige damit auf die Gerüchte um Regé-Jean Page anspielt? Der Name des Bridgerton-Stars wurde jedenfalls bereits als 007-Nachfolger in den Raum geworfen...

Zudem dementierte Barbara auch die Spekulationen rundum eine weibliche Hauptdarstellerin. "Ich denke, es wird ein Mann sein, denn ich denke nicht, dass eine Frau James Bond spielen sollte", betonte die Produzentin und fügte hinzu: "Wir sollten Rollen für Frauen erschaffen und sie nicht nur Männerrollen spielen lassen."

Anzeige

Getty Images Barbara Broccoli 2015 in Berlin

Anzeige

Getty Images Regé-Jean Page im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Barbara Broccoli bei der Premiere von "Keine Zeit zu sterben" in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de