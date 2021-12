Scarlett Johansson (37) genießt ihr Leben als Mutter in vollen Zügen. Die Schauspielerin begrüßte vor rund vier Monaten zusammen mit ihrem Ehemann Colin Jost (39) ihr erstes gemeinsames Kind. Der kleine Cosmo geht jetzt auf Entdeckungstour und lernt so langsam alles um ihn herum kennen. Für ein Baby können schon alltägliche Dinge total aufregend sein – Scarletts Sohn hat jetzt eine ganz neue Faszination entwickelt.

Der Marvel-Star verriet jetzt gegenüber People: "Er macht im Moment ganz viele aufregende Entdeckungen – wie zum Beispiel seine Füße." Für sie sei es total amüsant, ihren Sohn dabei zu beobachten, wie er mit seinen kleinen Zehen spielt. "Er starrt sie an, zieht an ihnen und kaut sogar an ihnen herum", lachte sie. Für Scarlett sei die Vorstellung unglaublich lustig, dass man eines Tages an sich herunterschaue und dann ganz plötzlich feststelle, dass man Füße hat.

Doch nicht nur Cosmo lernt derzeit neue Dinge, auch Scarletts Tochter Rose, die aus der vorherigen Ehe der Darstellerin mit Romain Dauriac stammt, stellte kürzlich erstmals fest: Ihre Mama ist ein Hollywoodstar. "Ich glaube, sie findet es ziemlich aufregend, dass ich bei 'Sing 2' mitspiele", erzählte die 37-Jährige. Erst vor wenigen Monaten habe ihre siebenjährige Tochter verstanden, wie Animationsfilme funktionieren.

Getty Images Scarlett Johansson und ihr Mann Colin Jost, Dezember 2021

Getty Images Schauspielerin Scarlett Johansson

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson, November 2021

