Victoria Beckham (47) verausgabt sich im Gym! Dass die Britin top in Form ist, ist kein Geheimnis – ebenso wie ihre ganze Familie. Ihr Mann David Beckham (46) und Sohn Cruz (16) sporteln sogar gerne gemeinsam. Dem Sportsgeist des Profifußballers und des angehenden Musikers steht Posh Spice aber in nichts nach: Im Netz stemmte Victoria nun fleißig Gewichte – um mit ihrem Gatten gleichzuziehen!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 47-Jährige, was sie kann. Dafür präsentierte sich die vierfache Mutter beim Sport. Mit gebeugten Knien stemmte Victoria eine schwere Langhantel. Und dabei trieb sie wohl vor allem ein Gedanke an: Nämlich der an ihren Mann. "Versuche, mit David Beckham im Fitnessstudio mitzuhalten", erklärte der ehemalige Girlband-Star seine Motivation zu dem Schnappschuss.

Dass Victoria hin und wieder neidisch auf die sportlichen Leistungen ihres Partners schielt, machte sie im Netz auch schon beim Yoga deutlich. Bei einer morgendlichen Sportsession hatte die Sängerin Probleme mit einer Übung – ganz im Gegensatz zu dem einstigen Kicker. "Ich hab' es verstanden! Hör auf anzugeben, David!", kommentierte sie dabei sein Können.

Instagram / cruzbeckham David und Cruz Beckham

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, 2021

Instagram / victoriabeckham David Beckham beim Yoga in Italien, 2019

