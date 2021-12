Im Sex and the City-Sequel vermissen die Fans eine Schauspielerin ganz besonders: Kim Cattrall (65). Während Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) für And Just Like That wieder in ihre Rollen Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York geschlüpft sind, blieb die Samantha-Darstellerin der Serie fern. Über die Gründe wird noch wild spekuliert. Angeblich soll ein Streit mit Sarah Jessica der Grund für ihre Abwesenheit sein. Nun gab Kim selbst jedoch einen Hinweis darauf, was hinter ihrer Absenz steckt.

Via Twitter beklagten einige Serienfans das Fehlen der 65-Jährigen. "Kim Cattrall ist nicht zu 'Sex and the City' zurückgekehrt, weil ihre Karriere endlich in Schwung gekommen ist", vermutete ein User. Ein weiterer stellte klar: "Ich ertappe mich dabei, dass ich nur noch alles sehen will, in dem Kim Cattrall mitspielt!" Diese wohlwollenden Kommentare gingen nicht an der Serienbekanntheit vorbei. Tatsächlich markierte Kim die Beiträge mit einem Herz – und scheint damit voll hinter den Aussagen zu stehen.

Tatsächlich hat Kim eben erst neue Rollen an Land gezogen. Anstatt bei "And Just Like That" wird die Darstellerin in den Neuauflagen zweier anderer altbekannter Serien zu sehen sein: Die US-Amerikanerin soll im Remake der Kultserie "Queer as Folk" mitspielen und auch im How I Met Your Mother-Spin-off "How I Met Your Father" dabei sein.

Getty Images Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

Getty Images Kim Cattrall im Februar 2020 in Atlanta

Getty Images Kim Cattrall bei den London Evening Standard Theatre Awards 2014

