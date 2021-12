Danni Büchner (43) ist fast wieder in festen Händen! Kürzlich enthüllte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie dabei ist, einen neuen Mann in ihr Leben zu lassen. Ihre letzte Beziehung mit Schlagersänger Ennesto Monté (46) endete vor einigen Monaten noch in einer Schlammschlacht. Jetzt gäbe es wieder einen potenziellen Partner an der Seite der Mutter, mit dem sie lachen kann, verriet die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin. Die Identität ihres Schwarms hält Danni geheim, doch jetzt gab sie preis: Sie verabschiedet sich wohl bald von ihrem Single-Leben!

Auf Instagram wurde Danni von einem Fan gefragt, ob sie inzwischen eine vergebene Frau sei. Die Antwort der 43-Jährigen: "Sagen wir mal so: Ich / wir sind auf einem sehr guten Weg dorthin." Na, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend! Außerdem verriet die Wahl-Mallorquinerin, dass ihr Neuer mit der Promi-Welt nichts am Hut habe und dass sie wohl plane, Weihnachten gemeinsam mit ihm und ihrer Familie zu verbringen.

Kein Wunder, denn außerdem bezeichnete Danni Mister X in ihrer Fragerunde als "die Person meines Lebens". Doch viel mehr bekamen Follower aus der 43-Jährigen nicht heraus. Danni wollte keine Details zu ihrem wohl zukünftigen Partner preisgeben: "Ich kann eure Neugier verstehen. Aber ich möchte 'die Kennlenernphase' für mich genießen."

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté

Sat.1 Danni Büchner, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Sternchen

