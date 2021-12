Ava Phillippe (22) startet durch! Die gebürtige Kalifornierin steht eigentlich vor allem wegen ihrer berühmten Mutter Reese Witherspoon (45) im Rampenlicht. Diese ist seit rund 30 Jahren als Schauspielerin aktiv und wurde für ihre Leistungen sogar schon zweimal mit einem Oscar ausgezeichnet. Doch Ava möchte offenbar nicht mehr länger in ihrem Schatten stehen und versucht seit mehreren Jahren, sich einen Namen als Model und Influencerin zu machen. Jetzt hat sie ihren ersten Mega-Deal eingesackt.

Wie People berichtet, ist die 22-Jährige das neue Gesicht einer Kampagne der britischen Make-up-Artistin Pat McGrath. Ava soll für eine Schminkkollektion werben, die von den verspielten Looks der Netflix-Serie Bridgerton inspiriert ist. Damit geht für die Blondine ein großer Traum in Erfüllung. Als Pat sie per Direct Message kontaktiert hatte, konnte sie das kaum fassen: "Ich bewundere sie so sehr."

Doch nicht nur von Pat kommt Ava kaum noch aus dem Schwärmen heraus. Auch von ihrem Team und der Zusammenarbeit ist sie hellauf begeistert: "Wir haben alle gewusst, was wir tun, und wollten es perfekt machen." Die Crew habe ein Auge fürs Detail und löse jedes Problem selbst bei Hektik. Ein Teil davon zu sein, sei sehr besonders für Ava gewesen.

Getty Images Ava Phillippe mit ihrer Mutter Reese Witherspoon im Mai 2019 in New York

Instagram / avaphillippe Ava Phillippe im August 2021

Getty Images Ava Phillippe 2018

