Heute ist ein ganz besonderer Tag in Skandinavien – vor allem für die Schweden-Royals. Denn am 13. Dezember wird dort das Luciafest gefeiert – ein auf ein Heiligenfest zurückzuführender alter Brauch, bei dem der heiligen Lucia gedacht wird. Erst mit diesem Tag starten die Schweden in die Weihnachtszeit. Im Netz zeigen jetzt zwei der Nachwuchsroyals der Königsfamilie, wie sie diesen besonderen Anlass zelebrieren.

Und zwar wünschen Prinzessin Estelle (9) und ihr kleiner Bruder Prinz Oscar (5) auf dem offiziellen Instagram-Account des Palastes ein fröhliches Luciafest. Während der Fünfjährige in einem Weihnachtsmannkostüm – inklusive roter Bommelmütze – bezaubert, zeigt sich seine Schwester in einem traditionellen weißen Gewand und trägt einen Korb voll mit Safrangebäck. Es ist nämlich Brauch, dass die älteste Tochter der Familie die Luciabraut verkörpert. Eigentlich gehört dazu auch ein Kranz mit Kerzen auf dem Kopf – aber darauf hat Estelle offensichtlich verzichtet.

Im Gegensatz zu ihrer Mutter Prinzessin Victoria von Schweden (44) vor 37 Jahren. Auf einem alten Archivfoto von 1984 trägt sie das komplette traditionelle Lucia-Kostüm – samt Kerzenkranz. Ihr Bruder Prinz Carl Philip (42) hingegen hat einen Spitzhut, der mit Sternen verziert ist, auf dem Kopf.

Linda Broström, The Royal Court of Sweden Prinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinz Oscar und Prinzessin Estelle

Anders Holmström / Pressens bild Prinzessin Madeleine und Prinz Carl Philip beim Luciafest 1984

Getty Images Die schwedische Königsfamilie

