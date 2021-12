Jetzt äußern sich Zico Banach (30) und Sanja Alena! Die zwei lernten sich in der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise kennen. Kurz vor dem Finale entschieden sie, die Villa gemeinsam zu verlassen und sich abseits der Kameras weiter kennenzulernen. Was daraus geworden ist, wollten die beiden bei der großen Wiedersehensshow allerdings nicht verraten. Doch gegenüber Promiflash gaben Sanja und Zico nun alle Details preis!

Im Promiflash-Interview gab die Blondine nun bekannt, dass aus ihr und Zico nichts geworden sei: "Er hat sich nicht wirklich Mühe gegeben nach der Sendung. Aber ich habe beim Wiedersehen schon verstanden, warum: Romina", betonte Sanja und warf ihm gleichzeitig vor, eher Interesse an Romina gehabt zu haben. Laut ihr wisse der Wuschelkopf einfach nicht, was er will. Trotz allem sei er in ihren Augen aber kein schlechter Mensch. Zico gab jedoch andere Gründe an, warum sie kein Paar geworden sind. Nach einem Treffen hätten beide gemerkt, dass sie nicht zueinanderfinden würden, meinte der Ex-Bachelorette-Boy.

Die TV-Bekanntheiten seien einfach zu verschieden. "Sanja und ich haben bis zum Wiedersehen keinen Kontakt mehr gehabt, weshalb sie mich gebeten hat, mich zum aktuellen Stand erst mal nicht zu äußern", erklärte Zico die Geheimhaltung während der Reunion gegenüber Promiflash. Zweigleisig sei er auch nicht gefahren. Mit Romina habe sich der Kölner erst getroffen, als mit Sanja alles vorbei gewesen ist. Doch auch mit ihr sollte es nicht klappen: "Ich bin aktuell Single", offenbarte der 30-Jährige.

Instagram / sanja_alena Sanja, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Instagram / rominabeck "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Romina Beck

Bachelor in Paradise, RTL "Bachelor in Paradise"-Kanadidat Zico Banach

