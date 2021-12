Sie bekommt süße Unterstützung von ihren Liebsten! Reese Witherspoon (45) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch liebende Mutter von drei Kindern. Ihr Familienleben versucht die "Natürlich Blond"-Darstellerin dennoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Umso schöner dürften für Fans nun diese Aufnahmen sein: Reese wurde nämlich von ihrer gesamten Familie inklusive Gatte Jim Toth (51) auf dem Red Carpet unterstützt!

Am Sonntag feierte der Animationsfilm "Sing 2" seine Premiere – und da durfte die 45-Jährige natürlich nicht fehlen, die in dem Film dem Charakter Rosita ihre Stimme leiht. Doch Reese erschien nicht allein auf dem roten Teppich: Ihre Kinder Ava (22), Deacon (18) und Tennessee (9) sowie Ehemann Jim begleiteten sie. Via Instagram hielt die Hollywoodbeauty diesen besonderen Moment in einem kurzen Clip fest, der die Family heute und vor fünf Jahren zeigt.

Vor allem, dass ihr Mann mit auf dem Red Carpet war, ist eine wahre Rarität. Nur selten gibt Reese etwas über ihre Beziehung mit Jim preis – doch wenn die Schauspielerin ihm ihre Liebe öffentlich zeigt, dann richtig. "Egal, ob er für einen Triathlon trainiert, seiner Community etwas zurückgibt, seine Freunde unterstützt oder seine Familie liebt, er gibt jeden Tag so vielen Menschen sein ganzes Herz", hatte sie dem Agenten im vergangenen Jahr auf Instagram süße Zeilen gewidmet.

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrer Familie

Getty Images Reese Witherspoon im Dezember 2021

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth

