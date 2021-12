Chris Pratt (42) könnte kaum glücklicher mit seiner Frau Katherine Schwarzenegger (32) sein. Der Schauspieler und die Tochter von Arnold Schwarzenegger (74) sind inzwischen seit rund zwei Jahren verheiratet und scheinen noch so verliebt wie am ersten Tag zu sein. An Katherines Geburtstag teilte der Jurassic World-Darsteller jetzt ein paar emotionale Worte auf Social Media. Chris kam dabei aus dem Schwärmen kaum heraus.

Auf Instagram postete der Zweifach-Papa ein paar Schnappschüsse seiner Liebsten und verkündete: "Happy Birthday, Liebling! Du bist so eine wundervolle Ehefrau, Mutter, Stiefmutter und Lebenspartnerin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie verloren ich ohne dich wäre." Doch damit nicht genug – der 42-Jährige beschrieb seine Frau in dem Beitrag als "wunderschön, stark, vernünftig, unglaublich aufmerksam, außerordentlich klug" und noch vieles mehr. Weitergehend bedankte er sich bei Katherine für ihre Unterstützung und ihre liebevolle Art. "Ich bin so dankbar für die Harmonie, die du stets in unser Zuhause bringst. Ich liebe dich so sehr, Schatz", merkte er abschließend an.

Erst vergangenen Monat schwärmte Chris auf Instagram von seiner Herzensdame und dankte ihr für ihre "wunderschöne, gesunde Tochter". Für seinen Post wurde der Guardians of the Galaxy-Star jedoch heftig kritisiert – immerhin haben er und seine Ex-Frau Anna Faris (45) einen gemeinsamen Sohn, der in seinen ersten Jahren gesundheitliche Probleme hatte. Heute geht es dem Kleinen zwar wieder gut, doch diese Liebeserklärung ging in den Augen der Fans nach hinten los.

Katherine Schwarzenegger, Autorin

Katherine Schwarzenegger, Autorin

Chris Pratt und Anna Faris bei einer Filmpremiere 2017

