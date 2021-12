Was hält Britney Spears (40) da nur im Arm? Die Sängerin genießt ihre neugewonnene Freiheit in vollen Zügen – erst vor wenigen Wochen wurde vor Gericht entschieden, dass ihre Vormundschaft, die die vergangenen 13 Jahre über andauerte, beendet wird. Seitdem das Urteil gefällt wurde, tobt sich Britney offenbar so richtig aus. Jetzt scheint sich die Musikerin ein neues Haustier zugelegt zu haben.

Die "Womanizer"-Interpretin teilte einen mysteriösen Clip von sich auf Instagram, in dem sie etwas im Arm hält und mit einem Fläschchen füttert. Genau erkennen kann man aber nicht, worum es sich handelt, da die Künstlerin mit dem Rücken zur Kamera steht. "Neues Familienmitglied! Ratet mal, ob es ein Junge oder Mädchen ist", teaserte sie dazu an. Zudem bedankte sie sich in ihrem Post bei ihrem Verlobten Sam Asghari (27). Fans sind in den Kommentaren unter dem Beitrag eifrig am Spekulieren, was der Popstar da im Arm hält.

Während einige User überzeugt davon sind, dass es ein kleiner Welpe ist, glauben mindestens genauso viele, dass Britney jetzt die stolze Besitzerin einer Katze ist. Andere Nutzer scheinen sich hingegen sicher zu sein, dass die "Toxic"-Interpretin ihre Follower nur veräppeln will. "Ich wette, es ist eine Puppe", vermutete einer von ihnen. Schon vor wenigen Monaten hatte sich die Künstlerin mit einer Puppe auf dem Arm gezeigt und ihre Fans damit ganz schön verwirrt.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de