Schwebt Danni Büchner (43) inzwischen voll auf Wolke sieben? Vergangene Woche verriet die Auswanderin im Netz, dass sie sich hoffentlich schon bald von ihrem Single-Leben verabschieden könnte. Offenbar gibt es aktuell nämlich einen neuen Mann an der Seite des Goodbye Deutschland-Stars. Die Beziehung der beiden scheint nun auch ganz schön schnell ernst zu werden. Jetzt sprach Danni sogar davon, dass sie sich eine Kette mit dem Bild ihres Liebsten bestellen will.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die fünffache Mutter an ihre Community und berichtete, dass sie anlässlich des Fests der Liebe kürzlich Weihnachtsgeschenke bestellt habe. So bekäme ihre beste Freundin beispielsweise ein Schmuckstück, an der ein Anhänger mit einem persönlichen Foto hängt. "Ich habe mir überlegt, ich bestelle mir eine Kette und mache ein Bild darauf von meinem 'Ihr-wisst-schon'", deutete die 43-Jährige im Anschluss geheimnisvoll an. Augenscheinlich will die gebürtige Düsseldorferin ihren neuen Liebsten ganz nah am Herzen tragen.

Vergangene Woche hatte Danni ihren Fans bereits von ihrem Liebesglück erzählt. Ein Fan hatte von der Beauty wissen wollen, ob sie mittlerweile wieder in festen Händen sei. "Sagen wir mal so: Ich/wir sind auf einem sehr guten Weg dorthin", versicherte sie. Auch, dass die "Person meines Lebens" nichts mit der Promi-Welt am Hut habe und dass die beiden Turteltauben gemeinsam Weihnachten verbringen wollen, hatte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin ihren Abonnenten verraten.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

Instagram / dannibuechner TV-Star Danni Büchner

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Dezember 2021

