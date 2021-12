Larissa Marolt (29) musste für die Unter uns-Dreharbeiten hart trainieren. Seit ein paar Wochen ist bekannt, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin eine Rolle in der beliebten RTL-Daily übernehmen wird. Das Model ist durch seine langjährige Erfahrung bei Sturm der Liebe zwar ein echter Profi im Seriengeschäft – wurde bei Antritt des neuen Jobs dennoch vor Herausforderungen gestellt. Larissa verriet gegenüber Promiflash: Zu ihrer Rolle gehören einige Stunts.

"Es wurde ein großer körperlicher Einsatz gefordert und es gab einige Stunts, die natürlich einstudiert werden mussten!", plauderte die Schauspielerin im Gespräch mit Promiflash aus. Welche Figur sie genau spielen wird, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben – die Fans können sich in der Eventwoche ab dem 14. Januar aber offenbar auf jede Menge spannende und nicht ganz ungefährliche Szenen mit Larissa freuen. Auch die Harmonie mit ihren Kollegen am Set scheint bestens gestimmt zu haben. "Alle Kollegen und Kolleginnen waren sehr nett und ich wurde herzlich empfangen. Leider konnte ich gar nicht mit allen drehen in der kurzen Zeit", berichtete die TV-Bekanntheit.

Aber hat Larissa schon länger mit dem Gedanken gespielt, eine Rolle bei "Unter uns" zu ergattern oder kannte sie die Vorabendserie gar nicht? "'Unter Uns' kennt man einfach! Ich denke, viele sind damit groß geworden und ich auch!", betonte sie. Demnach war die 29-Jährige schon vor dem Job ein großer Fan.

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Larissa Marolt, Model und Schauspielerin

Anzeige

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Larissa Marolt bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder", Dezember 2019

Anzeige

TVNOW / pa / Horst Bernhard Larissa Marolt bei "Promi Shopping Queen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de