Wie ging es für Denise Jessica König (28) nach Bachelor in Paradise weiter? Die Blondine zeigte während der Kuppelshow zunächst Interesse an Wildcard-Kandidat Miro Slavov (31) – später versuchte sie ihr Glück bei Zico Banach (30), doch auch das sollte nicht lange halten. Am Ende verließ sie das Paradies als Single – nach der Show kam sie aber offenbar noch einem weiteren Kandidaten näher, wie sie jetzt Promiflash verriet.

Beim großen Wiedersehen hatte Denise Jessica bereits angedeutet, dass etwas zwischen ihr und Moritz Breuninger (32) vorgefallen ist. Jetzt verriet sie im Gespräch mit Promiflash, was genau da gelaufen ist: "Ich habe Moritz außerhalb vom Paradies beim Feiern getroffen und wir haben uns super verstanden – mehr nicht." Dennoch schien die Reality-TV-Bekanntheit beim Wiedersehen etwas angefressen, was ihr Verhältnis zu Moritz betrifft. "Danach waren ein paar Sachen, die ich nicht okay fand", erklärte die 28-Jährige nun. Das Ganze habe sich jedoch nach der finalen Folge von "Bachelor in Paradise" geklärt und sie sei keineswegs sauer auf den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten.

Auf Zico hingegen scheint Denise Jessica nicht so gut zu sprechen zu sein. Sie warf ihm bereits beim Wiedersehen vor, nach der Show zweigleisig gefahren zu sein. "Als Single darf man tun und lassen, was man will, solange man niemandem was vorgaukelt und den Menschen damit verletzt", stellte sie klar. Das Verhalten des einstigen Rosenanwärters gegenüber Sanja Alena sei in ihren Augen lediglich Show gewesen – mehr wolle sie dazu nicht sagen.

Instagram / denisejessica.king Denise-Jessica König, TV-Bekanntheit

Instagram / denisejessica.king Influencerin Denise-Jessica König

Bachelor in Paradise, RTL "Bachelor in Paradise"-Star Zico Banach

