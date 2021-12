Mit dieser Begleitung zeigt sich Nicole Scherzinger (43) wohl am liebsten! In Rugbyspieler Thom Evans (36) scheint die ehemalige Pussycat Dolls-Frontfrau endlich das ganz große Glück gefunden zu haben. Seit Anfang 2020 sind die beiden offiziell ein Paar. Sogar gemeinsamer Nachwuchs soll bereits in Planung sein. Auf dem Social-Media-Profil der Musikerin bekommt man ihren Partner bereits ab und zu zu sehen. Nun postete Nicole erneut ein süßes Bild mit ihrem Thom!

Via Instagram teilte die 43-Jährige das Foto mit ihrem Liebsten. Die Musikerin war zu Gast bei der Global Citizen Gala in den Vereinigten Arabischen Emiraten – und brachte eine ganz besondere Begleitung mit. Zusammen mit Thom posierte Nicole vor der Veranstaltung in edlen Outfits. Während der 36-Jährige im schwarzen Anzug beeindruckte, trug die Sängerin ein herrliches, enges Kleid, das mit goldenen Juwelen besetzt war. Zu dem Post notierte die Beauty ein schlichtes Herz-Emoji.

Vor Ort scheint Nicole auch noch weitere Promi-Gesellschaft in vollen Zügen genossen zu haben. Die Künstlerin teilte gleich mehrere Selfies mit Desperate Housewives-Star Eva Longoria (46). Zusammen mit der Schauspielerin stand die "Buttons"-Interpretin bei dem Event sogar auf der Bühne.

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger und Thom Evans

Anzeige

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger bei dem amfAR-Event, Filmfestspiele Venedig 2021

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Eva Longoria und Nicole Scherzinger im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de