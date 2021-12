Christina Ricci (41) genießt ihr Mutterglück! Vor wenigen Tagen wurde die Neuigkeit publik, dass die "Addams Family"-Darstellerin und ihr Ehemann Mark Hampton Eltern geworden sind. Während es für den Hairstylisten der erste Nachwuchs ist, ist es die Schauspielerin bereits das zweite Kind: Nach ihrem Sohn hieß sie nun eine Tochter namens Cleopatra auf der Welt willkommen. Eine Woche nach der Geburt teilte Christina nun eine knuffige Aufnahme von ihrer kleinen Prinzessin im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 41-Jährige ein Video von ihrem Wonneproppen. In dem Clip streichelt sie das Bäuchlein ihres Kindes – und die Kleine scheint die Kuscheleinheit sehr zu genießen. "Ton an für glückselige Baby-Cleo-Geräusche", schrieb Christina darunter. Ihre Fans sind von diesem süßen Anblick ebenfalls total begeistert. "Aw, sie ist so wunderschön", notierte nur einer von vielen Usern in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Während sich die stolze Zweifach-Mama die ersten Tage nach der Entbindung im Netz eher zurückhielt, gewährte ihr Ehemann umso intimere Einblicke: Mark teilte sogar ein Foto aus dem Kreißsaal. Er war auch derjenige, der im Netz publik machte, dass die Kleine das Licht der Welt erblickt hat. "Was für ein wahrhaftig emotionaler Morgen! Ich habe noch nie so viel geweint", drückte der 37-Jährige seine Gefühle aus.

Getty Images Christina Ricci und Mark Hampton im November 2021 in Los Angeles

Instagram / riccigrams Christina Riccis Tochter Cleo

Instagram / markhamptonhair Christina Ricci mit Tochter Cleopatra kurz nach der Geburt

