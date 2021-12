Christina Ricci (41) ist zum zweiten Mal Mama geworden! Anfang August verkündete der "Addams Family"-Star, dass sie von ihrem aktuellen Partner und mittlerweile Ehemann Mark Hampton ein Baby erwartet. Nur zwei Monate nach der Schwangerschaftsverkündung heirateten die beiden nämlich klammheimlich. Die Schauspielerin hielt sich anschließend mit Updates im Netz allerdings zurück. Nun war es auch nicht Christina, die die Geburt ihres Kindes verkündet hat – sondern ihr stolzer Mann Mark!

Der Hairstylist teilte auf Instagram ein Foto ihres kleinen Wunders, das heute Morgen zur Welt gekommen ist, und verriet dabei auch Geschlecht und Name: Christina und Mark haben eine Tochter bekommen! "Mein Herz explodiert! Christina und Baby Cleo geht es fantastisch. Wir ruhen uns gerade alle nach diesem ereignisreichen Vormittag aus. Willkommen auf der Welt, kleine Cleopatra Ricci Hampton!"

In seiner Instagram-Story gab Mark sogar noch intimere Einblicke: In OP-Klamotten gehüllt postete er ein Selfie aus der Klinik und gab sich scherzhaft den Doktortitel "Dr. Babytime". Nur kurze Zeit später teilte er ein Foto direkt aus dem Kreißsaal, kurz nachdem Christina die kleine Maus per Kaiserschnitt geboren hatte: Darauf ist die kleine Cleo in den Armen ihrer Mama – noch auf dem OP-Tisch – zu sehen. "Was für ein wahrhaftig emotionaler Morgen! Ich habe noch nie so viel geweint", schrieb der frischgebackene Papa dazu. Für die 41-Jährige ist es das zweite Kind: Mit Ex James Heerdegen hatte sie im August 2014 ihren Sohn Freddie bekommen.

Instagram / markhamptonhair Christina Riccis Tochter Cleo

Instagram / markhamptonhair Mark Hampton kurz vor der Geburt von Cleo

Instagram / markhamptonhair Christina Ricci mit Tochter Cleopatra kurz nach der Geburt

