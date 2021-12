Die Vorfreude der Fans steigt ins Unermessliche! Seit einigen Wochen ist bekannt, dass die Stars aus Harry Potter eine offizielle Reunion feiern werden. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Filmreihe wird ein Special ausgestrahlt, in dem die Darsteller von damals nach Hogwarts zurückkehren werden. Das lange Warten bis Neujahr wird den Fans nun durch ein erstes Plakat zum "Harry Potter"-Comeback versüßt!

Auf Instagram veröffentlichte die Streamingplattform HBO zuletzt besagtes Bild zur Ankündigung des lang ersehnten Specials. Die Aufnahme zeigt Daniel Radcliffe (32), Rupert Grint (33) und Emma Watson (31) mit ihrer Co-Stars, darunter Tom Felton (34) und Bonnie Wright (30), in der großen Halle der Zauberschule. Wie in den Filmen schweben Kerzen in der Luft – und verbreiten einen Hauch von Magie!

Gerade erst vergangene Woche gab es ein erstes Bild vom Filmset der Reunion-Show. Daniel, Emma und Rupert waren darauf zu sehen, wie sie als Harry, Hermine und Ron im Gemeinschaftsraum von Gryffindor saßen – alle drei strahlten um die Wette. Werdet ihr euch an Neujahr in den Bann von "Harry Potter" ziehen lassen? Stimmt unten ab.

