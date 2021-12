Auch heute durfte Laura Müller (21) wieder ein Türchen ihres Adventskalenders öffnen! Die Weihnachtszeit versüßt Michael Wendler (49) seiner Liebsten auch in diesem Jahr wieder mit vielen Luxus-Utensilien, über die sich die Influencerin freuen darf – auch wenn sie das vor der Kamera offensichtlich nicht so richtig zeigen kann. In den vergangenen Tagen durfte sich die Beauty bereits über Schuhe und Taschen verschiedener Luxuslabels freuen – hinter Türchen 17 erwartete Laura ein Geldbeutel!

Wie gewohnt meldeten sich die Wendlers am späten Nachmittag auf ihrem OnlyFans-Account mit ihrem täglichen Adventskalender-Video. Diesmal machte sich Laura in einem rosafarbenen Minikleid und hochgesteckten Haaren an das Auspacken ihres Präsents. In der kleinen Geschenkbox kam ein schwarzes Kartenetui zum Vorschein. Die Verpackung enthüllte bereits, dass es sich dabei um ein Produkt aus dem Hause Dior handelt.

Das kleine Täschchen mit mehreren Fächern für Geldscheine und Kreditkarten ist im Onlineshop des Labels zu einem Preis von 360 Euro zu finden. Dafür musste der Wendler diesmal also nicht so tief in die Tasche greifen. Die Accessoires hinter den vorherigen Türchen hatten hingegen einen Wert von mindestens 890 Euro oder sogar noch mehr.

