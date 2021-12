Nanu? Was hat Matthew McConaughey (52) denn da aus dem Kleiderschrank gezaubert? Der Hollywoodstar ist normalerweise nicht gerade für einen extravaganten Modestil bekannt. Der "Interstellar"-Star und seine Ehefrau Camila Alves (39) machen bei gemeinsamen Red-Carpet-Auftritten eigentlich immer eine besonders gute Figur. Nun zeigte er sich allerdings in einem eher ungewöhnlichen Look: Matthew entschied sich anlässlich eines Talkshow-Auftritts für einen knalligen grünen Anzug.

Der 52-Jährige war am vergangenen Dienstag zu Gast in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (47). Beim Verlassen des TV-Studios in New York wurden er und Camila von einigen Paparazzi abgelichtet – und Matthew stach mit seinem auffälligen Ensemble im Blitzlichtgewitter besonders hervor. Er trug einen leuchtendgrünen Anzug mit farblich passenden Schuhen. Außerdem trug er eine etwas dunklere Jacke über dem Arm. Camila präsentierte sich hingegen deutlich unauffälliger in einem schwarz-weiß-karierten Kleid und einer schwarzen Jacke.

In der Show sprach Matthew unter anderem über seine und Camilas Weihnachtspläne. Das Promipaar hat in diesem Jahr sowohl Camilas Familie aus Brasilien als auch seine Familie aus den USA zu sich eingeladen. "Weihnachten dauert bei uns immer lange. Denn sie [Camilas Familie] feiern am 24. Dezember. Um Mitternacht werden die Geschenke ausgetauscht. [...] Wir machen das in der Nacht und dann stehen wir am nächsten Morgen auf und feiern unser Weihnachten, also dass der Weihnachtsmann da war und jeder seine Geschenke aufmacht", erklärte Matthew.

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey bei der Samsung Charity Gala im Manhattan Center, 2018

Backgrid / ActionPress Matthew McConaughey und Camila Alves in den NBC Studios in New York

Backgrid / ActionPress Matthew McConaughey und Camila Alves in New York im Dezember 2021

