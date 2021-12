Ihre Liebe besiegeln sie mit den passenden Schmuckstücken! Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) sind vor wenigen Stunden in den Hafen der Ehe geschippert. Vor einer winterlichen Traumlandschaft gab sich das Paar in Österreich das Jawort. Im Netz haben die beiden schon einige Details ihrer Trauung preisgegeben – so unter anderem auch das wichtigste Accessoire ihrer Eheschließung: Jessi und Johannes präsentieren ganz stolz ihre Eheringe!

Und die können sich wirklich sehen lassen: In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die frischgebackene Mrs. Haller einige Aufnahmen von den Ringen des Neu-Ehepaares. Während Johannes einen schlichten Goldring nun sein Leben lang tragen wird, schmückt Jessis Ringfinger von nun an ein glitzernder Ring, den sie vor ihren Verlobungsring gesteckt hat. Die Schmuckstücke der beiden wurde extra für sie angefertigt und kosten wohl pro Stück 1.700 Euro aufwärts.

Doch nicht nur bei den Ringen haben Jessi und Johannes keine Kosten und Mühen gescheut – auch ihre Hochzeitsoutfits sind nicht außer Acht zu lassen. Die beiden trugen an ihrem großen Tag gleich zwei Looks. Vor allem die Influencerin überraschte mit ihren Roben. Während sie noch in einer schulterfreien Robe des Labels Galia Lahav vor den Altar trat, tauchte sie wenig später auf der Party in einem Tüll-Traum der luxuriösen Marke Berta auf.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszkas und Johannes Hallers Ehering

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka bei ihrer Hochzeit im Dezember 2021

