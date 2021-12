Herzogin Meghan (40) setzt in der Öffentlichkeit auf Tarnung! Seitdem die einstige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (37) dem britischen Königshaus im vergangenen Jahr den Rücken gekehrt haben, leben die beiden in den USA. Dort brachte die Duchess im Juni ihr zweites Baby zur Welt und genießt das Familienleben in vollen Zügen. Doch zwischendurch müssen auch Besorgungen erledigt werden. Nun wurde Meghan bei einer Shoppingtour gesichtet – inkognito!

Auf neuen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, ist die 40-Jährige mit ihren Einkäufen in Montecito zu sehen. Dabei scheint Meghan aber nicht erkannt werden zu wollen. Die zweifache Mutter versteckt ihr Gesicht zusätzlich zu ihrem Mundschutz auch noch unter einer großen Sonnenbrille. Außerdem trägt sie eine legere Wollmütze. Ihrem stylishen Auftreten tut das keinen Abbruch. In einem langen, dunkelbraunen Mantel und hellbraunen Stiefeln mit Absatz ist die Suits-Bekanntheit gewohnt stilsicher unterwegs.

Unter anderem sah sich Meghan in einem Laden für Kinderklamotten um. Genau solche alltäglichen Dinge genieße sie in ihrem neuen Leben in Kalifornien, wie ein Insider Anfang des Jahres ausgeplaudert hatte. "Sie sind eine normale Familie und haben die Freiheit, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen", hatte die Quelle gegenüber People berichtet.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie

Getty Images Herzogin Meghan in Südafrika, 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2019

