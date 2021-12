Wie schlägt sich Sarah Connor (41) bei The Voice of Germany? Die erfolgreiche Musikerin sitzt in diesem Jahr erstmals auf einem der Drehstühle der Castingshow. In den vergangenen Wochen begeisterte sie nicht nur mit gelegentlichen Gesangseinlagen, sondern überraschte auch mit knallharter Kritik. Im Promiflash-Interview versicherte ihre Finalistin Katarina Mihaljevic jetzt: Sarah ist als Mentorin total cool – aber auch richtig streng!

"Sie hat immer ein offenes Ohr. Aber sie ist natürlich auch ein unglaublich krasser Coach, hat so viel Erfahrung, ist eine unglaubliche Musikerin", schwärmte die Hessin von ihrer Mentorin. Sie könne mit jedem Problem immer zu der "Vincent"-Interpretin kommen und sich ihr anvertrauen. Doch im Gegenzug erwarte Sarah auch einiges von ihr: "Ja, sie ist strenger, so habe ich sie auch wahrgenommen. Aber ich finde das auch gut, weil dich das weiterbringt und pusht und du willst immer dein Bestes geben!"

Im Finale könnte Sarah mit ihrem Talent am Sonntag den Sieg nach Hause holen. Doch egal, ob es nun für den Titel reicht oder nicht – für Katarina steht fest: Die Soulsängerin sollte 2022 definitiv wieder bei "The Voice of Germany" dabei sein. "Ich wünsche den Talenten für nächstes Jahr, dass sie wieder ein Coach ist", erklärte sie.

ProSiebenSAT.1/Bastian Bochinski Sarah Connor bei "The Voice of Germany" 2021

SAT.1/ProSieben/Christoph Assmann Katarina Mihaljevic bei "The Voice of Germany"

© ProSiebenSAT.1 / André Kowalski Johannes Oerding, Sarah Connor, Nico Santos und Mark Forster

