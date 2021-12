So schnell kommen diese beiden nicht aus ihrer Verlobungsblase! Seit 2018 gehen Schauspieler Taylor Lautner (29) und seine Partnerin Taylor Dome gemeinsam durchs Leben. Erst vor wenigen Wochen stellte der Twilight-Star seiner Liebsten die Frage aller Fragen – und bekam natürlich ein eindeutiges Ja! Seitdem wirken die beiden verliebter denn ja und zeigen das nur zu gern im Netz. So wie jetzt: Taylor knutscht seine Gattin in spe leidenschaftlich vor malerischer Kulisse!

Sowohl der 29-Jährige als auch die blonde Beauty teilen mit ihren Fans einen zuckersüßen Schnappschuss von sich auf Instagram. Darauf schmachten sich die beiden regelrecht vor einer traumhaft schönen Landschaft an und teilen verliebte Küsse. "Du bist für immer mein bester Freund", betiteln die zwei den Schnappschuss. Bei so viel Lieben sind auch die Fans der beiden total aus dem Häuschen und hinterlassen etliche süße Kommentare unter dem Post

Dass die beiden heute so happy zusammen sind, haben so wohl Taylors Schwester Makena Moore zu verdanken. Zu einem Schnappschuss mit ihrer Schwägerin in spe schrieb sie: "Ich will mich ja nicht selbst beweihräuchern oder so, aber ich fühle mich gut. Ich glaube, ich habe eine Gute für meinen Bruder ausgesucht."

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner mit seiner Freundin Tay

Instagram / taylorlautner Taylor Dome, Makena Moore und Taylor Lautner, 2021

Instagram / mrsmakenamoore Schauspieler Taylor Lauter und seine Schwester Makena Moore

