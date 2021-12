Der erste große Werbepartner distanziert sich von Chris Noth (67). Der Sex and the City-Star wurde mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Der Schauspieler soll im Jahr 2004 und 2015 zwei Frauen sexuell missbraucht haben. Die Betroffenen schilderten öffentlich ähnliche Erlebnisse. Die zuständige Polizei prüft aktuell die Vorwürfe gegen Chris. Jetzt zog ein Werbepartner erste Konsequenzen: Die Marke Peloton zog ihre Anzeigen mit Chris zurück!

Laut The Hollywood Reporter löschte der US-amerikanische Fitnessgerätehersteller Peloton Werbeclips mit Chris, die man zuvor auf Twitter, Instagram und YouTube gefunden hat. Gegenüber dem Magazin gab die Firma ein Statement ab, in dem es hieß: "Jede einzelne Anschuldigung wegen sexueller Übergriffe muss ernst genommen werden. Wir waren uns dieser Vorwürfe nicht bewusst, als wir Chris Noth nach dem HBO-Reboot engagierten."

Jetzt möchte Peleton zunächst die polizeilichen Ermittlungen abwarten, bis in Erwägung gezogen werden soll, ob mit Chris noch geworben wird oder nicht. Zuvor begann das Unternehmen mit dem Law & Order-Darsteller zu werben, nachdem Chris in der ersten Folge von And Just Like That mit einem Heimtrainer der Marke in Verbindung gebracht wurde.

Getty Images Chris Noth in London, 2014

Getty Images Chris Noth, Schauspieler

Getty Images Chris Noth im Jahr 2015

