Calvin Kleinen (29) ist enttäuscht von seiner Bekannten Paulina Ljubas (25)! Die Ex-Köln 50667-Darstellerin stellt gerade ihre Beziehung zu Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P auf die Probe. Fünf Folgen wurden bereits ausgestrahlt, in denen sich sowohl Henrik als auch Paulina Fehltritte leisteten. Calvin, einer der besten Kumpels des Love Island-Lümmels, sieht diese Entwicklung schon jetzt sehr kritisch. Im Promiflash-Interview vermutet der Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmer sogar: Paulina wird Henrik am Ende als Buhmann hinstellen!

"Ich habe irgendwie das Gefühl, die Paulina will dem Henrik alles in die Schuhe schieben. Der Henrik ist der Böse, die ganze Öffentlichkeit will, dass der Henrik fremdgeht und feiert, darauf warten alle nur", erklärte Calvin seine Sicht im Gespräch mit Promiflash. Doch genau das mache sein Bro eben nicht. Stattdessen verhalte sich der Bon-Schlonzo-Experte seiner Meinung nach komplett im Rahmen. Ganz im Gegensatz zu dessen Freundin! "Eine Paulina lernt da hinterrücks den Dominik kennen, ist da voll innig mit dem und schiebt aber alles auf den bösen Henrik. Das finde ich nicht so fair", urteilte der Rapper streng.

Genau deswegen glaubt Calvin schon lange nicht mehr daran, dass die beiden als Paar aus der Fremdflirtshow gehen werden – auch wenn Henrik in den aktuellen Folgen nach wie vor noch davon gesprochen hat, seine Paulina heiraten zu wollen. "Ich sehe die Beziehung definitiv kritisch", schloss der Muckimann ab. Was denkt ihr: Hat Calvin recht? Stimmt ab!

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Henrik Stoltenberg, TV-Bekanntheit

