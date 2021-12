Bibi Claßen (28) ist stolze Mama! Im Oktober 2018 durften die YouTuberin und ihr Mann Julian (28) sich erstmals über Nachwuchs freuen. Sohnemann Lio (3) machte die beiden zu Eltern. Gut eineinhalb Jahre später wurde dann Töchterchen Emily (1) geboren und machte das Familienglück perfekt. Total happy teilt Bibi seitdem immer wieder niedliche Bilder mit ihren beiden Kids – und verzaubert ihre Fans nun erneut mit einem putzigen Schnappschuss mit Klein Lio.

Was für ein süßes Mama-Sohn-Duo! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine am Wochenende ein Foto mit ihrem kleinen Mann. Liebevoll drückt Bibi ihrem Söhnchen einen Schmatzer auf, während die zwei am Strand sind. Ihre Fans waren von der Aufnahme begeistert: "Ihr seid so eine wundervolle Familie", schrieb ein User unter den Beitrag.

Der kleine Lio ist inzwischen schon drei Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstags teilte Bibi im Herbst mehrere Bilder seiner Geburt – und widmete dem Sonnenschein rührende Worte: "Ich genieße jede Sekunde mit dir!"

Instagram / julienco_ Emily, Bibi, Julian und Lio Claßen im Urlaub

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen nach der Geburt ihres Sohnes, 2018

