Kim Kardashians (41) Follower kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus – Tochter Chicago (3) ist ihr Ebenbild! Gemeinsam mit ihrem Nochehemann Kanye West (44) hat der Keeping up with the Kardashians-Star noch drei weitere Kinder: North (8), Saint (6) und Psalm (2). Stolz teilt die TV-Bekanntheit regelmäßig Schnappschüsse ihrer Sprösslinge im Netz. Jetzt veröffentlichte Kim ein süßes Foto ihrer jüngsten Tochter Chicago, auf welchem ihr die Kleine zum Verwechseln ähnlich sieht.

"Eindeutig dein Zwilling", kommentierte eine Followerin unter der Aufnahme von der Dreijährigen auf Instagram. Auf dem Bild isst die kleine Tochter des Reality-TV-Stars eine Zuckerstange und strahlt dabei in die Kamera. Auch andere User sahen eine Ähnlichkeit zwischen der 41-Jährigen und ihrem Kind. "Sie sieht dir sehr ähnlich", schrieb ein weiterer Fan und wiederum eine andere meinte, dass Chicago eine "Mini-Kim" sei.

Doch nicht nur ihrer Mama Kim ist Chicago wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch der Tochter von Robert Kardashian (34) sieht die Dreijährige sehr ähnlich. Bemerkbar macht sich das vor allem an ihrer Augenpartie: Sowohl Chicago als auch ihre Cousine Dream (5) haben die gleichen mandelförmigen braunen Augen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter Chicago West im Juni 2020

Instagram / kimkardashian Chicago und Psalm West mit Dream Kardashian

