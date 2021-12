Ist Rihanna (33) tatsächlich schwanger – oder etwa doch nicht? Diese Frage dürften sich im Moment viele Fans des Popstars stellen. Immerhin halten sich die Babygerüchte rund um die "Kiss It Better"-Interpretin hartnäckig: Bei ihren jüngsten öffentlichen Auftritten versteckte sie ihre Körpermitte nämlich unter verdächtig weiter Kleidung. Aber haben die Spekulationen nun ein für alle Mal ein Ende? Rihanna präsentierte jetzt jedenfalls ihren nackten und vor allem flachen Bauch im Netz!

Auf Instagram teilte die Freundin von A$AP Rocky jetzt einen Clip, der während eines Shooting für ihre Lingerie-Marke Savage X Fenty entstanden ist: Auf den Aufnahmen trägt die "Diamonds"-Sängerin einen giftgrünen Zweiteiler, der aus einem BH und einer langen Hose besteht. Dieses knappe Outfit dürfte den Gerüchten ein Ende setzen, denn Rihannas nackter Bauch ist in dem Video so flach wie eh und je – von einer kleinen Babykugel fehlt also jede Spur.

Für Rihannas Fans ist es jetzt zumindest ganz klar: An den Gerüchten war anscheinend doch nichts dran! "Sie ist ja gar nicht schwanger", "Ich kann nicht glauben, dass jemand behauptet hat, dass du schwanger bist" oder auch "Jetzt hat sie aber ordentlich mit den Gerüchten aufgeräumt", kommentierten beispielsweise drei Nutzer den Clip.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im September 2021 in New York

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna, November 2021

