Sie hat sich ein neues Motiv auf ihrer Haut verewigen lassen! Dass Sängerin Selena Gomez (29) ein Fan von Tattoos ist, dürfte für Fans kein Geheimnis sein. Bereits einige künstlerische Zeichnungen zieren den Körper der "Lose You to Love Me"-Interpretin – unter anderem auch eins, das sehr einem Body-Kunstwerk ihres Ex Justin Bieber (27) ähnelt. Nun präsentiert sie ein neues Tattoo: Selena hat jetzt eine ziemlich große Tätowierung auf ihrem Rücken!

Via Instagram präsentiert der Tattoo-Künstler Keith Scott "Bang Bang" McCurdy sein neuestes Werk, was er auf der 29-Jährigen verewigt hat. Mit dem Gesicht zu einer Wand voller Graffitis posiert Sel für die Kamera und zeigt dabei ihren nackten Rücken. Um was für ein Motiv es sich dabei aber handelt, können Fans auf den ersten Blick nicht erkennen. "Was ist das?", "Zeig es uns bitte von Nahem" oder "Wir brauchen unbedingt eine Nahaufnahme", kommentieren unter anderem drei Fans.

Ob Selena bald selbst das Geheimnis hinter ihrem Tattoo lüftet, werden Fans sicher als erstes mitbekommen. Dass sie aber immer zu allem an ihrem Körper steht, machte sie bereits in der Vergangenheit des Öfteren deutlich. Erst im Sommer dieses Jahres veröffentlichte sie im Netz ein Pic von einem Fotoshooting, das nicht bearbeitet wurde.

Instagram / bangbangnyc Selena Gomez im Dezember 2021

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Dezember 2021

Getty Images Selena Gomez beim Global-Citizen-VAX-Live-Konzert, 2021

