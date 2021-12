Denkt Matthias Höhn (25) über eine Rückkehr nach Berlin nach? Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ist in der Hauptstadt groß geworden. Nach seinem Ausstieg aus der Serie zog er mit seiner damaligen Freundin Jenefer Riili und ihrem gemeinsamen Sohn Milan nach München. Im Frühjahr trennte sich das Paar jedoch, sodass Matze der bayrischen Landeshauptstadt den Rücken kehrte und vorübergehend in Berlin wohnte. Wegen seines Sohnes ging es für ihn dann aber doch wieder zurück nach München. Hat er seine alte Heimat komplett abgeschrieben?

Im Interview mit Promiflash verriet der 25-Jährige, dass er die Spreemetropole sehr zu schätzen wisse – auch wenn er sie in seiner neuen TikTok-Serie immer wieder auf die Schippe nimmt: "Ich fühle mich [...] in beiden Städten sehr wohl. Ich liebe Berlin, weil ich von dort komme und dort meine Freunde und Familie habe." München sei eine ganz andere Stadt mit einem ganz anderen Flair. "Aber hier lebt eben mein Sohn und es ist für mich einfach das Wichtigste, dass ich in seiner Nähe bin und dementsprechend bin ich hier sehr glücklich", erzählte Matze weiter. Und da er nicht 650 Kilometer von Milan getrennt leben möchte, komme ein Umzug nach Berlin erst einmal nicht infrage.

Doch nicht nur sein Sohn dürfte Matze in München halten. Mittlerweile hat der Webstar auch eine Freundin dort. Seit Anfang September ist er mit einem Mädchen namens Michelle zusammen. Er hat sogar schon ihre Familie kennengelernt.

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn mit Jenefer Riili und Söhnchen Milan, August 2019

Instagram / matthiashnofficial_ Ehemaliger "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Matthias Höhn

Instagram / michelleesimoel_ Matthias Höhn und Freundin Michelle

