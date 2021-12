Für Harvey Price (19) war es ein echter Glückstag. Der Sohn von Katie Price (43) leidet an einer Entwicklungsstörung und hat Probleme in vielen Bereichen des Lebens. Seine Mutter liebt es, dem Teenager täglich ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern und hat sich nun passend zur Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Harvey bekam einen Anruf vom Weihnachtsmann höchstpersönlich und konnte sein Glück kaum glauben.

Katies Freund Carl Woods teilte auf TikTok ein Video, in dem zu sehen ist, wie er dem ältesten Sohn seiner Liebsten das Handy unter die Nase hält. Via Lautsprecher kann sich dann nicht nur Harvey, sondern auch die Web-Community davon überzeugen, wer am Apparat ist. "Hier spricht Santa, wer ist denn da?", fragt eine Stimme. Offenbar haben das Model und sein Partner ein Programm genutzt, das die Stimme der berühmten Weihnachtsfigur vom Nordpol imitiert. "Ich habe mich dazu entschieden, anzurufen, weil meine Elfen mir gesagt haben, dass du ein guter Junge warst und ganz toll zu deiner Mama", lobt der Anrufer Harvey in dem Clip weiter.

Der 19-Jährige ist dem Anschein nach so glücklich und aufgeregt zugleich, dass er nicht nur lacht und mit dem Körper hin und her wippt – er beginnt auch rhythmisch auf den Tisch zu klopfen. Seine Mutter ist sich sicher, dass ihr Sohn spätestens nach diesem Telefonat einige Geschenke über die Weihnachtstage erwarten kann.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

Instagram / katieprice Harvey Price und seine Mutter Katie Price

ActionPress Katie Price und Harvey Price, August 2019

