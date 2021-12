Da musste Leonard Freier (36) nun wohl durch. Der ehemalige Bachelor hatte schon vor ein paar Wochen verraten, dass er sich am liebsten vom Geschlecht seines noch ungeborenen zweiten Kindes überraschen lassen würde. Da hat der Berliner aber die Rechnung ohne seine hochschwangere Frau Caona gemacht, die sehr wohl erfahren wollte, ob in ihrem Bauch ein Junge oder ein Mädchen heranwächst. Sie setzte sich durch und nun teilte das Paar die spannende Neuigkeit auch mit seinen Fans.

Auf Instagram veröffentlichte Caona ein Reel, das sie und Leonard im Kreise ihrer Familie zeigt. Zu ihrer linken und rechten Seite sind in dem Clip rosafarbene und hellblaue Luftballons zu sehen. Doch was ist das Baby denn nun? Das erfuhren die Zuschauer des Videos, als alle Beteiligten eine große Menge farbiges Konfetti in die Luft warfen: hellblaues Konfetti. Caona und Leo erwarten also einen Sohn.

Die Erstgeborene des Paares, Aurora, dürfte das ziemlich freuen. Im Promiflash-Interview verrieten der Unternehmensberater und die Restaurantbesitzerin schon, wie sehr sich ihre Tochter ein Geschwisterkind wünscht. Natürlich wäre Aurora auch mit einem Schwesterchen zufrieden gewesen.

ActionPress Caona und ihr Mann Leonard Freier im Jahr 2019

Instagram / caona.freier Caona und Leonard Freier, Dezember 2021

Instagram / caona.freier Caona Freier

