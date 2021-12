Leonardo DiCaprio (47) sorgt sich um seine Kollegin! Der Schauspieler stand kürzlich für den neuen Netflix-Film "Don't Look Up" neben hochkarätigen Stars wie Jennifer Lawrence (31), Jonah Hill (37) oder Timothée Chalamet vor der Kamera. Aber auch Meryl Streep (72) trat in dem Science-Fiction-Streifen auf, was Leos Beschützerinstinkt weckte: Der Regisseur des Films verriet nun, dass Leo eine Nacktszene von Meryl gar nicht so gut fand!

Adam McKay führte bei der Sci-Fi-Komödie die Regie. Im Interview mit The Guardian erzählte er nun einige Behind-the-Scenes-Details über die Zusammenarbeit des "Titanic"-Schauspielers und Meryl. "Er mochte es nicht, sie auch nur eine Sekunde nackt mit dem Tattoo auf dem unteren Rücken zu sehen", erzählte der Regisseur. "Er sagte mir: 'Musst du das wirklich zeigen?'", fuhr Adam fort. Doch dafür hatte der Regisseur auch eine Erklärung: Der 47-Jährige verehrt die Hollywoodikone. "Leo sieht Meryl einfach als Grande Dame des Kinos an," plauderte er aus.

Adam konnte Leo daraufhin jedoch beruhigen und gab zu verstehen, dass das bloß ihre Rolle sei und nicht Meryl selbst. Die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin selbst hatte mit dem Dreh dieser Szene keinerlei Probleme. "Sie hat nicht mal mit der Wimper gezuckt", schilderte Adam.

