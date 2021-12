Dass in den prunkvollen Anwesen und auf den weiten Ländereien der britischen Königsfamilie so manche Aufgabe anfällt, dürfte klar sein! Egal ob Köche, Hausmädchen oder auch Gärtner – für den Haushalt, die Instandhaltung und Co. beschäftigt Queen Elizabeth II. (95) deshalb so einige Bedienstete. Aber was verdienen die Angestellten des britischen Palasts eigentlich? Eine Stellenanzeige für den Job eines Gärtners sorgt jetzt für Klarheit...

Im Moment sucht die britische Monarchin nach einem Gärtner für die Grünflächen von Schloss Windsor – das geht aus einer aktuellen Stellenanzeige auf der offiziellen Webseite des Buckingham-Palasts, theroyalhousehold.tal.net, hervor. Je nach Berufserfahrung verdiene man in dieser Position ab 23.000 Euro brutto im Jahr – das entspricht einem Monatsgehalt von ungefähr 1.917 Euro brutto. Allerdings dürfte die Motivation der Bewerber auch eine ganz andere sein. "Es geht um den Stolz, Teil eines Teams zu sein, das im Herzen einer weltberühmten Institution arbeitet", lautet es in der Annonce nämlich.

Doch in Sachen Gehalt gibt es im Mitarbeiterkreis der Queen auch noch viel Luft nach oben! Laut einem Bericht des britischen Magazins Hello gebe es nämlich auch einige Top-Stellen im Palast: Der Privatsekretär der Monarchin verdiene jährlich rund 172.000 Euro brutto – also in etwa ein Bruttomonatsgehalt von 14.333 Euro. Der Vermögensverwalter der Königsfamilie dürfe sich sogar über sage und schreibe 210.000 Euro brutto im Jahr, also monatlich 17.500 Euro brutto freuen.

Queen Elizabeth II. und Prinz Charles

Prinz Charles, Herzogin Camilla, Queen Elizabeth II., Prinz William und Herzogin Kate

Queen Elizabeth II. im Juni 2021

