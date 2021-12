Kurz vorm Finale von The Voice of Germany wurde es romantisch. Bei der Liveshow sind nicht nur die Finalisten anwesend – auch ein paar der ausgeschiedenen Talents lassen sich diesen Abend nicht entgehen. Robin Becker, der es im Team von Nico Santos (28) bis in die Sing-Offs schaffte, sitzt heute ebenfalls im Publikum. Für den Hobby-Musiker ist der Abend schon jetzt ganz besonders – er machte seinem Freund während des Warm-ups einen Heiratsantrag.

Wie Promiflash live vor Ort miterlebt hat, stellte Robin seinem Partner kurz vorm Finale von "The Voice" die Fragen aller Fragen. Bei der großen Überraschung wurde er auf der Bühne von seinem einstigen Coach unterstützt: Nico performte während des Antrags "Marry You" von Bruno Mars (36) und sorgte so für romantische Stimmung im Saal. Das gesamte Publikum im Studio war voller Euphorie, dass es diesen schönen Moment miterleben durfte. Robins Bemühungen wurden am Ende belohnt: Sein Freund nahm den Heiratsantrag an.

Die Zeit in der Gesangsshow wird der Sänger vermutlich niemals vergessen. Tatsächlich ließ sich der 25-Jährige sogar vor wenigen Wochen das Logo der Sendung auf den Arm tätowieren und betonte auf Instagram: "Ich werde euch mit der Erinnerung auf meinem Arm nie wieder vergessen."

Anzeige

Instagram / robinbeckermusic "The Voice"-Talent Robin Becker und Nico Santos

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Santos bei "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

Instagram / robinbeckermusic Robin Beckers "The Voice"-Tattoo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de