Orlando Bloom (44) denkt an die Anfänge seiner Karriere zurück! Die meisten Fans dürften den erfolgreichen Schauspieler durch seine Hauptrollen in den Fluch der Karibik-Filmen, in zahlreichen Liebesschnulzen oder aber in Der Herr der Ringe kennen. In der epischen Fantasy-Reihe spielte der Hottie von 2001 bis 2003 – und 2013 bis 2014 auch in den Hobbit-Filmen – den Elben Legolas. Nicht nur seine Fans haben die ikonische Figur geliebt, sondern auch der Darsteller: Orlando veröffentlichte jetzt einen coolen Throwback aus seiner Zeit als Legolas.

Am 19. Dezember 2001 kam "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" in die Kinos. Genau 20 Jahre später teilte der Verlobte von Katy Perry (37) nun dieses Foto auf Instagram: Orlando aka Legolas sitzt auf einem Pferd und schwingt Pfeil und Bogen – hierbei handelt es sich um eine Kampfszene aus dem legendären Streifen. Dazu schrieb der 44-Jährige: "Schon 20 Jahre her! Sie nehmen die Hobbits mit nach Isengard."

Seine Follower sind total begeistert von der kleinen Zeitreise: "Nicht nur der Film ist gut gealtert, sondern auch du!", schwärmt eine Abonnentin in den Kommentaren. "Du hast mir blond schon immer gefallen, Orlando", witzelte eine weitere – in Bezug auf Legolas' Frisur. Seid ihr auch Fans von "Der Herr der Ringe"? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom bei der amfAR Gala im Juli 2021

Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Orlando Bloom als Legolas in "Herr der Ringe: Die Gefährten"

Anzeige

ActionPress/Wiese/face to face Orlando Bloom, John Rhys-Davies und Viggo Mortensen in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de